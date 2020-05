MSF: Covid-19 způsobil v Adenu katastrofu. Lidem kolabují plíce, mnozí umírají doma

Od 30. dubna do 17. května přijali zdravotníci v tomto zařízení 173 pacientů, nejméně 68 z nich zemřelo. Mnoho nemocných přichází v době, kdy už trpí syndromem akutní dechové tísně, což výrazně ztěžuje snahu o záchranu jejich životů. Lékaři bez hranic to uvedli v tiskové zprávě, kterou mají EuroZprávy.cz k dispozici.

„Pro naše týmy je strašně těžké vidět pacienty přicházet ve stavu, kdy lapají po dechu jako ryba na suchu, a vědět, že jim už není pomoci. A nezáleží na tom, jak moc se o to snažíme,“ přibližuje lékař Ghazali Mohammed Babiker.

Navíc to nasvědčuje tomu, že řada dalších nemocných lidí zůstává doma. A o tom, že mnoho lidí doma také umírá, vypovídají oficiální statistiky o pohřbech - ty odhalují, že v uplynulém týdnu umíralo ve městě Aden každý den až osmdesát lidí. Před příchodem COVID-19 tam zemřelo denně zhruba deset lidí. Dalším indikátorem toho, jak moc se nemoc rozšířila, je počet zdravotníků, které Lékaři bez hranic v centru ošetřují.

„V našem zdravotnickém středisku vidíme jen špičku ledovce, co se týče počtu infikovaných lidí ve městě. Lidé k nám přicházejí příliš pozdě, aby mohli být zachráněni. A víme, že množství dalších lidí nepřijde vůbec - prostě umírají doma. Je to srdcervoucí situace,” přibližuje Caroline Seguin, manažerka operací Lékařů bez hranic v Jemenu.

