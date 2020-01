Německo má strach o své vojáky v Iráku, část kontingentu přesune

Chystaný krok je reakcí na vyhrocení situace v regionu po útocích na spojenecké jednotky a zabití velitele íránských jednotek Kuds Kásema Solejmáního Spojenými státy.

V dopise zákonodárcům německá ministerstva píšou o "dočasném zúžení" německé vojenské přítomnosti v Iráku. Týkat se má především dvou míst - Bagdádu a základny Tádží severně od hlavního města. Celkem na nich Německo má kolem 30 vojáků. "Zde nasazení vojáci budou v brzké době přesunuti do Jordánska a Kuvajtu," stojí v dopise.

O zhruba 90 vojácích, které má Německo v převážně kurdské severní části Iráku, se v dopise nepíše. V tomto regionu je zatím situace poměrně klidná.

Německo už v pondělí dalo najevo, že své vojáky v Iráku nenechá proti vůli tamní vlády. Bude akceptovat jakékoliv její rozhodnutí v této otázce. Pro to, aby zemi opustily zahraniční jednotky, se už vyslovil irácký parlament, a to právě v reakci na zabití Solejmáního, kterého americké rakety usmrtily v pátek u letiště v Bagdádu. Konečné rozhodnutí je ale na irácké vládě. Pokud by rozhodla stejně, obává se německý ministr zahraničí Heiko Maas toho, že by se nestabilita v zemi ještě zvýšila a hrozil by návrat takzvaného Islámského státu.

Podobně zatím na zabití Solejmáního reagovalo i Slovensko. To dočasně přesunulo mimo Irák sedm svých vojáků, kteří tam působili v rámci výcvikové mise NATO, oznámil dnes úřad slovenské vlády. Otázka dalšího působení slovenských vojáků v Iráku vyvolala v uplynulých dnech spor mezi premiérem Peterem Pellegrinim a šéfem sněmovny a koaliční Slovenské národní strany Andrejem Dankem, jenž požadoval okamžité stažení vojáků do vlasti. Podle Pellegriniho bude ale Bratislava v této záležitosti postupovat po konzultacích se spojenci.