Počet obětí masivní exploze v Bejrútu přesáhl 100, patrně ještě poroste

"Zatím je na místě přes 4000 zraněných a 100 mrtvých. Naše týmy pokračují v pátracích a záchranných operacích v přilehlých oblastech," sdělil Červený kříž a upozornil, že počet obětí se může zvýšit.

Mnoho obyvatel metropole podle agentury AP čekalo celou noc v nemocnicích po celém městě na zprávy o svých blízkých a další lidé se obraceli na záchrannou linku. Z přístavu, kde v úterý explodoval sklad s dusičnanem amonným, stále stoupá kouř. Hlavní ulice v centru jsou zasypány sutinami.

Podle AP jde o nejsilnější výbuch, který kdy Bejrútem otřásl. Město bylo přitom v letech 1975-1990 dějištěm občanské války, čelilo konfliktům se sousedním Izraelem a několika teroristickým útokům.

