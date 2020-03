Turecký ministr: Migrační dohodu s EU je třeba aktualizovat. Na hranici vládne "napjatý klid"

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Migrační dohodu Turecka s Evropskou unií z roku 2016 je kvůli vývoji v Sýrii nutné aktualizovat. V rozhovoru poskytnutém státní agentuře Anadolu to dnes řekl turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. Šéf turecké diplomacie by chtěl novou dohodu s EU dojednat do 26. března, aby ji následně mohli na summitu schválit představitelé sedmadvaceti členských zemí.