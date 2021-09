Z letiště v Kábulu odletěly některé vnitrostátní spoje, dorazila pomoc z Kataru

Letadla z kábulského letiště mířila do provincie Herát na západě země, Kandahár na jihu a do severní provincie Balch. Na letišti zatím nefunguje radarový systém.

Z letiště bylo ve druhé polovině srpna evakuováno více než 120.000 cizinců a jejich afghánských spolupracovníků, kteří se rozhodli opustit Afghánistán poté, co kontrolu nad prakticky celou zemí včetně metropole převzal Tálibán. Civilní část mezinárodního letiště byla uzavřená a evakuace probíhaly z vojenské části, kterou hlídali američtí vojáci. Ti se z Afghánistánu stáhli v pondělí.

Před několika dny do Kábulu přijel tým katarských a tureckých techniků, aby pomohli obnovit provoz letiště, které je podle OSN klíčové pro dovoz humanitární pomoci do Afghánistánu. Katarské ministerstvo zahraničí dnes informovalo, že do Kábulu v sobotu letecky dopravilo zásilku s potravinami a zdravotnickými potřebami. Letadla s humanitární pomocí chce tento emirát v Perském zálivu do Afghánistánu v nejbližších dnech vypravovat denně.

Agentura Reuters uvádí, že z Kataru se stal klíčový prostředník mezi západními zeměmi a Tálibánem. Afghánské militantní hnutí v katarské metropoli Dauhá v roce 2013 zřídilo svoje politické zastoupení. Později ve městě Tálibán jednal se Spojenými státy a loni v únoru zde byla uzavřena dohoda o stažení amerických vojsk z Afghánistánu.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) koncem minulého měsíce uvedla, že začátkem letošního roku humanitární pomoc potřebovala polovina z 40 milionů obyvatel Afghánistánu, z toho deset milionů dětí. Tyto počty podle IOM porostou.

Papež František, který se silně zasazuje o práva běženců, dnes stovkám věřících na Svatopetrském náměstí řekl, že se modlí za to, aby se mnoho zemí ujalo uprchlíků z Afghánistánu. Přeje si také, aby se mnoha mladým lidem z Afghánistánu dostalo vzdělání, jež označil za "věc nezbytnou pro dobrý lidský rozvoj". Tálibán během své dřívější vlády v Afghánistánu v letech 1996 až 2001 zabránil dívkám v přístupu ke vzdělání.