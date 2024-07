"Byl odvážný." V Mali padl významný ruský bloger, naposledy se ozval před týdnem

Úmrtí administrátora telegramového kanálu Grey Zone Fedjanina potvrdili lidé z jeho okolí pro ruskou agenturu TASS. „Byl to odvážný, inteligentní i kreativní mladý muž. Vím, že chtěl jít do první linie v Mali, a to od srpna – třídit a zpracovávat záběry, kterých se za poslední rok nashromáždilo hodně,“ popsal jeden z jeho známých.

Podle agentury TASS měli ozbrojenci zaútočit na hlídku vládních jednotek na severovýchodě země, nedaleko hranic s Alžírskem. Malijské úřady uvedly, že byli zabiti dva vojáci a deset dalších ozbrojenci zranili.

Vojáci pravidelné armády Mali naopak údajně zlikvidovali až dvacítku ozbrojenců. „Oblast, kde probíhají střety, zůstává baštou koncentrace teroristů a pašeráků všeho druhu,“ informoval generální štáb malijských ozbrojených sil.

Kanál Grey Zone vykázal poslední aktivitu minulé úterý, když sdílel fotografii bojovníků Wagnerovy skupiny, na kterou měl dlouhodobě velice úzké vazby a stal se jedním z jejích hlavních mediálních výstupů.

Ozbrojený konflikt v Mali probíhá už od roku 2012. V zemi mimo jiné působí Islámský stát. Nejen Mali, ale například i Nigérie, Niger nebo Burkina Faso jsou častými terči teroristických útoků. Další důležitou organizací je Al-Káida, v dané oblasti označována jako „v zemích islámského Maghrebu“.

Kromě toho v oblasti afrického Sahelu působí teroristické hnutí Boko Haram, což je jedna z nejbrutálnějších známých organizací; usiluje o vytvoření islámského státu v Nigérii, dále působí v Čadu, Nigeru a Kamerunu.