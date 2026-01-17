Česko pošle Ukrajině bojové letouny, slíbil podle tamních médií Pavel v Kyjevě

Petr Pavel a Volodymyr Zelenskyj
Česká republika plánuje v blízké době posílit ukrajinské letectvo o stroje určené k likvidaci ruských bezpilotních letounů. Během své návštěvy Kyjeva to podle ukrajinských médií oznámil prezident Petr Pavel. Podle jeho slov může Česko v relativně krátkém časovém horizontu poskytnout několik bojových letounů, které vykazují vysokou efektivitu právě při potírání útoků drony.

Prezident sice konkrétní typ techniky nespecifikoval, mohlo by ale jít o lehké bitevníky L-159 české výroby. Tyto letouny jsou pro podobné úkoly vhodné díky své obratnosti a nižším provozním nákladům ve srovnání s těžkými stíhači. Pavel vyjádřil přesvědčení, že celý proces předání proběhne hladce a bez zbytečných průtahů.

Kromě samotných letadel zmínila hlava státu i možnost dodávek systémů včasného varování. Konkrétně by mohlo jít o pasivní radary, které jsou schopny detekovat cíle, aniž by samy vysílaly signál, což zvyšuje jejich šanci na přežití na bojišti. Tato technologie by výrazně pomohla ukrajinské protivzdušné obraně lépe reagovat na hrozby ze vzduchu.

Spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti zbrojení se neustále prohlubuje. Na konci loňského roku česká společnost LPP představila novou střelu s plochou dráhou letu s názvem Narwhal. Tato zbraň by měla projít testováním přímo v reálném boji na Ukrajině už v průběhu ledna či února 2026. Pokud se osvědčí, počítá se s jejím sériovým nasazením do výroby během letošního jara.

Česká republika zůstává jedním z nejvýznamnějších dodavatelů munice. Bývalý premiér Petr Fiala nedávno potvrdil, že česká muniční iniciativa splnila své ambiciózní cíle. Za uplynulý rok 2025 bylo na ukrajinskou frontu doručeno celkem 1,8 milionu kusů velkorážové munice, což zásadním způsobem ovlivnilo schopnost země čelit pokračující ruské agresi.

Zavřené školy, teploty hluboko pod nulou. Ukrajinci čelí jedné z nejnáročnějších zim za poslední desetiletí

Petr Pavel a Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj udělil Pavlovi vyznamenání nejvyššího stupně

Prezident Petr Pavel v pátek ráno dorazil do Kyjeva během své třetí oficiální návštěvě Ukrajiny od nástupu do úřadu. Cesta, která začala čtvrtečním programem ve Lvově, vyvrcholila v ukrajinské metropoli klíčovým setkáním s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Hned v úvodu jednání se Pavlovi dostalo mimořádné pocty, když mu ukrajinský lídr předal Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně – vyznamenání, které Kyjev uděluje cizím státníkům za zcela výjimečné zásluhy o ukrajinský stát a jeho bezpečnost.
