Páchlo to jako hnůj: Cestující v letadle Air France objevil podlahu nasáklou krví a průjmem

Jeden z cestujících na zmíněné trase zažil konfrontaci s tělesnými tekutinami jiného druhu. Když se podíval dolů, zjistil, že jeho nohy spočívají na koberci letadla, který je silně promočený krví a průjmem po předchozím cestujícím.

Habib Battah letěl z Paříže do Toronta společností Air France 30. června, když si krátce po startu všiml zvláštního zápachu vycházejícího z prostoru pro nohy pod sedadly jeho a jeho manželky.

"Páchlo to jako hnůj," řekl CNN.

Pár, který se přestěhoval z Libanonu do USA cestoval na palubě Boeingu 777 se svými dvěma kočkami. Každá z koček měla svůj vlastní nosič umístěný v prostoru pro nohy před nimi. Tato cesta byla dočasnou změnou, protože novinář z Bejrútu Battah se chystal strávit stáž jako univerzitní profesor ve Spojených státech.

"Bylo to poprvé, co jsme cestovali s kočkami, a já jsem si říkal: 'Ach bože, měli nehodu, jsem tak v rozpacích."

"Pak mě napadlo, možná je to něčí tělesný pach." Čichal jsem a čichal a pak jsem si řekl, že vyndám kočky ven."

Během letu si Battah všiml mokré skvrny pod kočkami, která byla velká přibližně 20 palců. Letuška, které to sdělil označila tuto skvrnu. Battah popsal, že to páchlo jako výkaly a dostal od letušky vlhké ubrousky. Při utírání si však všiml, že skvrna je rudá - krvavá. Zmatený se snažil zjistit, co to je, a jedna z letušek mu nabídla rukavice a poradila mu, aby si raději umyl ruce.

Letuška předala informaci ostatním členům posádky a kapitán kontaktoval ústředí Air France, aby zjistil, co tato krvavá skvrna pod sedadly 30A a 30B vlastně je. Z odpovědi se dozvěděli, že to byla lidská krev. Den předtím při letu z Paříže do Bostonu některý z cestujících trpěl krvácením.

Battah později zjistil, že i nosič pro kočky byl potřísněn krví. Krev se dostala až do nosiče, který sloužil jako batoh pro kočku. V zoufalství se snažil očistit nosič, zatímco kočka stále byla uvnitř. Poté pokračoval v úklidu v kuchyni, používaje množství vlhkých ubrousků, aby se zbavil té hrůzy.

Sdělil, že pouze jedna letuška se omluvila za situaci, zatímco ostatní členové posádky nereagovali. Battah se ptal na protokol v takových případech, ale nedostal žádnou odpověď. Považoval to také za hrozbu pro posádku.

Manželé, kteří prožili děsivý a dlouhý let si stěžovali, že jim byla nabídnuty jen dvě malé vody Evian, jako útěcha a dostali přikrývky z obchodní třídy, které byly položeny na podlahu s práškem na nasáknutí krve. Let byl plně obsazený, takže se nemohli přesunout. Trpěli přítomností krve až sedm hodin. Air France se omluvila a potvrdila, že se jednalo o smíchanou krev s výkaly. Při návratu letu z Bostonu do Paříže byla část sedadel nedostupná kvůli úplnému vyčištění oblasti, jak vyžaduje postup v takových situacích.

„Vzhledem k tomu, že let byl plně obsazen, nebylo možné cestujícího přesunout," uvedla společnost. "Bylo zahájeno interní vyšetřování, abychom pochopili důvody této situace."

Air France uvedla, že „chápe a lituje nepříjemností způsobených touto situací“ a že je v kontaktu s Battahem. "Riziko vystavení zbytkovým stopám krve na koberci je nízké, ne-li žádné."

Battah říká: „Jako novinář se věnuji Bejrútu 20 let. Prožil jsem války, nálety, viděl atentáty, bomby v autech a jen o vlásek jsem přežil výbuch v přístavu. Myslel jsem, že jsem to všechno viděl. Nečekal jsem, že najdu více krve, než jsem viděl v Bejrútu v letadle Air France.“



A tragické jednání Air France bohužel dál pokračovalo. Dokonce poslalo Battaha domů i potřísněného cizí krví a výkaly a vůbec neřešili, že se může jednat i o biohazard situaci.



„Začal jsem se ptát: ‚Jak to, že nic nekontrolujete? Jaké jsou protokoly pro biologické nebezpečí?“ Nemohl jsem je přimět, aby mi to řekli. Bylo to, jako by žádné nebyly."

Air France potvrdila CNN, že kapalina vypadá jako krev a výkaly. Když se zeptali na jejich postup pro hloubkové čištění biologicky nebezpečného odpadu na palubě, řekli, že „jsou používány specifické produkty“.

Je koberec nasáklý krví a výkaly skutečně malým až nulovým rizikem pro cestující? Podle doktora Richarda Dawooda, specialisty na cestovní medicínu z londýnské Fleet Street Clinic, nikoli.

"Nesouhlasím s tím," říká. „Jedná se o velmi nehygienickou situaci a nevíme, čím cestující trpěl, ani zda byl infekční.

"Mohla to být krev a průjem z infekce nebo z něčeho jako kolitida, ale v každém případě by to v nemocničním prostředí bylo považováno za kontaminaci a biologické nebezpečí."

„Existuje spousta virových infekcí přenášených krví – hepatitida B, C, HIV – ale většinou vyžadují kontakt s porušenou kůží nebo penetrující poranění. Všechny tyto věci mají v populaci nízký výskyt, takže výchozí pozice je, že riziko je relativně malé a šance, že to projde neporušenou kůží, je neuvěřitelně malá. Ale o to nejde – nemělo se to stát.“

Navíc podle něj k riziku mohlo přispívat i to, jak se pasažéři v letadle chovají. "V letadle dělají cestující mnoho věcí, které zahrnují jídlo a používání rukou, a v letadle není snadné si umýt ruce, je přeplněné a lidé mohou velmi snadno kontaminovat povrchy."

„Letadlo mělo být vyřazeno z provozu, dokud nebude řádně vyčištěno. Očividně vyřadili sedadla z provozu, takže věděli, že došlo k problému a že se mělo jednat na místě. Letecké společnosti by v tom měly být dobré – zjevně došlo k chybě.“

Pokud vás příběh Battaha odradil od létání, Dawood doporučuje, abychom všichni dbali na hygienu naších rukou ve vzduchu. Upozorňuje, že často přemýšlíme o rizicích spojených s letem samotným, ale často opomíjíme rizika, která představuje cesta na letiště. Dotýkáme se madel ve veřejné dopravě, povrchů a procházíme bezpečnostní kontrolou, často si sundáváme boty a nakonec se dostáváme do letadla. Po všech těchto krocích máme často špinavé ruce a první věcí, na kterou myslíme po náročném procesu cestování, je odpočinek na našem místě a nabídka jídla a pití.

Dawood všem doporučuje, abychom si hned po usednutí umyli nebo dezinfikovali ruce, abychom minimalizovali přenos bakterií a zvýšili hygienu během letu.

Mezitím Battah – který v současné době jedná s právníky a zveřejnil příšerné fotografie na Twitteru – říká, že Air France mu tři dny po letu zavolala a nabídla, že kočky umýjí, a navrhla poukázku na 500 dolarů. Jejich nabídku odmítl.