Chceme úplný konec války na Ukrajině, řekl Putin před Orbánem

Putin je podle svých slov přesvědčen, že jeho předchozí návrhy by umožnily zastavení bojů a zahájení jednání. "Nemělo by to být příměří, ale ani pauza v bojích, kterou by kyjevský režim využil ke zotavení se ze ztrát a přezbrojení. Rusko volá po úplném a definitivním konci konfliktu," řekl ruský prezident před zraky návštěvy z členské země EU i NATO.

Orbán, který v uplynulých dnech navštívil i Kyjev a mluvil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, zmínil, že pozice Ruska a Ukrajiny jsou vzdálené, takže bude potřeba velké úsilí, aby bylo dosaženo míru.

Maďarský premiér zdůraznil, že jeho země patří mezi pár evropských států, které udržují kontakty s oběma stranami konfliktu. "Proto jsem navštívil Kyjev a proto jsem nyní v Moskvě. Vnímám, že jejich pozice jsou daleko od sebe. Bude potřeba mnoho kroků, které nás přiblíží ke konci války," poznamenal.

Putin a Orbán spolu jednali po dobu dvou a půl hodin, informovala agentura TASS. Kromě politiků se jednání účastnily i širší delegace obou zemí.

Zástupci Evropské unie i NATO se od Orbánovy cesty do Moskvy distancovali. Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg na dnešní tiskové konferenci zdůraznil, že Orbán v Moskvě rozhodně nezastupuje alianci. Zmínil však, že maďarský premiér informoval NATO o cestě do Ruska s předstihem.

Končící šéf unijní diplomacie Josep Borrell v pátečním prohlášení zdůraznil, že Orbán nemá od EU jakýkoliv mandát k návštěvě Moskvy, přičemž zmínil pozici bloku k ruské invazi na sousední Ukrajinu, která zapovídá oficiální kontakty s ruským prezidentem. "Orbánova návštěva Moskvy probíhá čistě v rámci bilaterálních vztahů Maďarska a Ruska," uvedl.

Borrell připomněl fakt, že Maďarsko se ujalo rotujícího předsednictví, což jej však neopravňuje k tomu, aby reprezentovalo Evropskou unii na mezinárodní scéně. Tato zodpovědnost leží na Borrelovi a končícím předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi.

K Orbánově návštěvě Moskvy se vyjádřila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. "Appeasement nezastaví Putina. Pouze jednota a odhodlání vydláždí cestu ke spravedlivému a trvalému míru na Ukrajině," napsala na sociální síti X.

Na cestu maďarského premiéra dnes reagoval i premiér Petr Fiala (ODS). "Viktor Orbán nezastupuje v Moskvě naše zájmy nebo zájmy EU. Také nemá žádný mandát, aby jednal naším jménem. Česká pozice je jasná: Putin je agresor, my stojíme na straně Ukrajiny," napsal na sociální síti X.