CNN: Írán se pokouší o obnovu svých jaderných zařízení, memorandu navzdory

Exkluzivní satelitní snímky, které získala a analyzovala stanice CNN, naznačují, že se Írán pokouší o obnovu svých jaderných zařízení. Tyto aktivity vyvolávají vážné otázky, zda Teherán neporušil memorandum o porozumění, které podepsal se Spojenými státy koncem června. K obnovení prací přitom došlo ještě předtím, než americký prezident Donald Trump fakticky signalizoval konec této dohody zahájením nových vojenských úderů na zemi.
Zahraniční analýzy a zpravodajské odhady ukazují, že i přes dřívější masivní nálety USA a Izraele, které v první polovině roku výrazně poškodily výrobní kapacity, klíčové součásti íránského jaderného řetězce zůstaly nedotčeny.
Podzemní tunely, sklady vysoce obohaceného uranu a infrastruktura spojená s obohacováním dokázaly útokům odolat. Nejnovější záběry z vesmíru odhalují čilý stavební ruch, opevňování vstupů do podzemních komplexů a přítomnost těžké techniky.
Největší obavy vzbuzuje situace kolem hluboko pohřbených provozů. Zatímco povrchové budovy utrpěly vážné škody, Írán následně zakryl vchody do klíčových podzemních tunelů zeminou a vybudoval před nimi silniční zátarasy. Experti z těchto kroků vyvozují, že režim se snaží ochránit své nejcennější materiály a technologie před dalšími útoky a pokračovat v pracích skrytě.
Podezřelá aktivita pokračuje mimo jiné v hlubinném komplexu, kde západní tajné služby předpokládají existenci nedeklarovaného závodu na obohacování uranu. Satelitní snímky z konce června tam potvrdily pohyb vozidel a pokračující zpevňování portálů. Tyto kroky jsou v přímém rozporu s červnovým závazkem Teheránu zachovat stávající status quo svého jaderného programu.
Americká strana odmítá, že by na ni měla padat odpovědnost za krach diplomatických dohod. Washington trvá na tom, že mezinárodní pomoc a dohody musí provázet maximální efektivita a transparentnost, přičemž obnovení íránských jaderných aktivit označuje za jedno z hlavních opodstatnění pro své nedávné odvetné údery.
Podle jaderných analytiků tak dosavadní vojenské zásahy íránský program spíše jen dočasně zpomalily, než plně zlikvidovaly, což udržuje napětí v celém regionu na kritické úrovni.
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Zdroj: Libor Novák