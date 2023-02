Desítky tisíc Slováků nechtějí v případě války bojovat se zbraní

Takzvanou mimořádnou službu, na kterou mohou být z řad občanů v zemi s více než pěti miliony obyvatel povoláni muži v době války nebo válečného stavu, mohou odepřít lidé prostřednictvím příslušného prohlášení každoročně v lednu. Zároveň musejí uvést, že mimořádná služba, tedy nasazení se zbraní, je v rozporu s jejich svědomím nebo náboženským vyznáním. V případě válečného konfliktu by tato skupina mužů pro případ mobilizace vykonávala jiné práce.

"Pokud by došlo na situaci, kterou nikdo neplánuje, na mobilizaci, tak stejně je ten člověk mobilizovaný, ale nedostane zbraň do ruky, ale půjde kopat zákopy nebo půjde do nemocnic," řekl Naď.

Na mimořádnou službu lze z řad civilního obyvatelstva povolat muže během trvání jejich branné povinnosti, tedy zhruba ve věku 19 až 55 let.

Podle portálu Aktuality.sk loni mimořádnou službu na Slovensku odepřelo necelých 1500 lidí, dříve tak učinily obvykle jen stovky obyvatel ročně. Letošní prudký nárůst oznámení zdůvodnil Naď prohlášeními politiků opozičních sociálních demokratů (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica, kteří odmítají protiruské sankce a dodávky západních zbraní Ukrajině, jež od loňského února čelí vojenské invazi Ruska.

Například poslanec Směru-SD Ľuboš Blaha dříve hovořil o obavě, že by mladí Slováci mohli být naverbováni k boji na Ukrajině. Fico zase tvrdil, že vrcholní politici země by mohli vyhlásit válečný stav, což by znamenalo zrušení zářijových předčasných voleb. Směr-SD, který byl u moci v letech 2006 až 2010 a pak v období 2012 až 2020, je nyní druhou nejpopulárnější stranou.