Dodávky ropovodem Družba byly po zásahu transformátoru ruskou raketou zastaveny

Samotný ropovod poškozený není, uvedla maďarská veřejnoprávní televize M1. Společnost Mero, která je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba, na dotaz ČTK uvedla, že situaci zatím prověřuje, ze Slovenska do Česka ale podle ní zatím ropa proudí.

"Kvůli zásahu byly dočasně zastaveny dodávky ropy Družbou do Maďarska, České republiky a na Slovensko," sdělil MOL zpravodajskému webu index.hu. Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

"Situaci zatím prověřujeme," řekla ČTK mluvčí společnosti Mero Barbora Putzová. Ze Slovenska do Česka podle ní zatím ropa proudí tak, jak má.

Družba ropou zásobuje jedinou maďarskou rafinerii ve městě Százhalombatta u Dunaje blízko Budapešti. Společnost MOL uvedla, že má dostatečné zásoby ropy na to, aby zařízení udržela v provozu, dokud se poškození neopraví. Firma "sleduje vývoj událostí" a "prověřuje podmínky opětovného spuštění ropovodu Družba společně s Evropskou komisí a se svými ukrajinskými partnery".

Rusko dnes podle ukrajinských představitelů podniklo ještě silnější vzdušné útoky na ukrajinskou energetiku než 10. října, kdy Moskva podle prezidenta Vladimira Putina odpověděla na poškození Kerčského mostu, spojujícího ruskou pevninu s protiprávně anektovaným poloostrovem Krym.

Více než sedm milionů ukrajinských domácností je po dnešních ruských útocích na ukrajinská města a energetickou infrastrukturu bez elektřiny, oznámil podle agentury Ukrinform zástupce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko. Údery poškodily 15 energetických zařízení, výpadky proudu se týkají téměř 20 oblastí včetně metropole Kyjeva.