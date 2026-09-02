Dohoda USA s Venezuelou? Trump ji označil za největší v historii, podle expertů je otřesná

Libor Novák

2. září 2026 11:15

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Spojené státy a prozatímní venezuelská vláda podepsaly v Caracasu rozsáhlou dohodu o těžbě ropy. Tento krok navazuje na vojenskou operaci amerických jednotek, které počátkem roku násilně odstranily z funkce prezidenta Nicoláse Madura. Americký prezident Donald Trump již tehdy deklaroval záměr převzít kontrolu nad ropným bohatstvím země. Nově uzavřený pakt uděluje americké společnosti dlouhodobé koncese na klíčová ropná pole.

Smlouva garantuje firmě vedené Američany stoletou koncesi na sedmnáct ropných polí v zemi. Tato oblast obsahuje přibližně 65 miliard barelů ropy, což představuje více než pětinu prověřených zásob Venezuely. V rámci dohody bude americká vláda spolupracovat se soukromou společností North American Blue Energy Partners. Washington si zároveň vyhradil právo veta při jmenování členů představenstva této firmy, v němž musí mít většinu američtí občané.

Obě smluvní strany označily uzavřený kontrakt za historický úspěch pro své země. Americký prezident Donald Trump dohodu nazval největším ropným paktům v světových dějinách. Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová uvedla, že kontrakt přinese zemi investice ve výši 100 miliard dolarů a přes 200 miliard dolarů na daňových příjmech. Americký ministr vnitra Doug Burgum zdůraznil, že dohoda přesouvá geopolitické centrum energetického trhu z Blízkého východu na západní polokouli.

Bílý dům v souvislosti s paktům zmínil obnovení Monroeovy doktríny a snahu o odstranění nebezpečného zahraničního vlivu ze svého sousedství. Zdařilost dohody však zpochybňují mnozí odborníci i bývalí diplomati. Bývalý zvláštní zmocněnec pro Venezuelu Elliott Abrams označil pro BBC kontrakt za hroznou dohodu a přirovnal ji ke koloniálním nárokům. Podle Abramse prozatímní prezidentka podlehla tlaku Washingtonu a vzdala se pětiny národního bohatství bez adekvátní protihodnoty.

Představitelé americké administrativy očekávají tvorbu zisku během dvou až tří let. Energetičtí experti však varují, že vzhledem ke špatnému stavu venezuelského ropného sektoru je reálnější časový horizont deseti let. Luis Pacheco z Riceovy univerzity upozornil, že k návratu na úroveň těžby před třiceti lety bude potřeba investovat 100 miliard dolarů během osmi let. Pacheco zároveň zpochybnil schopnost stejných lidí efektivně spravovat získané finanční prostředky.

Proti dohodě se ostrým způsobem ohradila venezuelská opozice. Její představitelé kritizují Washington za to, že uzavřel pakt s bývalou viceprezidentkou Madura namísto obnovení ústavního pořádku. Venezuelský ekonom Ricardo Hausmann veřejně obvinil amerického ministra zahraničí Marca Rubia ze zabavení majetku a ze spolupráce s nelegitimním režimem. Opozici frustruje rychlost, s jakou nová administrativa přešla k partnerství s dosavadními utlačovateli.

Absenci jakéhokoliv plánu na uspořádání demokratických voleb vnímá opozice jako zásadní zradu ze strany Spojených států. Kandidátka na prezidentku a držitelka Nobelovy ceny míru María Corina Machadová sice Trumpa veřejně nekritizuje, jiní představitelé však mlčet odmítají. Kritici poukazují na to, že Spojené státy nevyužily svou moc k osvobození obyvatel, ale k upevnění pozice současné mocenské garnitury. Otázka budoucího politického uspořádání země tak zůstává zcela nejasná.

Nesouhlas s dohodou zní také z řad venezuelských socialistů, přestože vládní strana PSUV kroky Rodríguezové podpořila. Řada levicových politiků považuje předání těžebních práv Američanům za naprostou kapitulaci. Bývalý ministr ropného průmyslu Rafael Ramírez prohlásil, že dohodnutý kontrakt odevzdává nejcennější aktiva země a otevírá dveře novému americkému kolonialismu. Podle něj jde o popření dosavadního boje proti vlivu Washingtonu v regionu.

Současný vývoj ostře kontrastuje s politikou bývalého prezidenta Huga Cháveze. Ten v roce 2008 vyvlastnil ropná pole zahraničních společností a vyhlásil, že Venezuela již nikdy nepustí kontrolu nad svým bohatstvím z rukou. Chávez tehdy kritizoval předchozí vlády za to, že ze země udělaly podřízený stát. Podpis neprůhledné dohody s Washingtonem z rukou jeho politických následovníků tak představuje zásadní obrat ve venezuelské zahraniční i hospodářské politice.

včera

Trump chce oživit slávu Hollywoodu. Téma probral s otcem Angeliny Jolie

Související

Donald Trump

Írán je mrtvý, jako národ selhává, vzkazuje Trump

Írán je mrtvý, prohlásil americký prezident Donald Trump na sociálních sítích. Teherán podle jeho slov přišel o námořnictvo i letectvo a nemá prostředky na výplaty pro vojáky či policisty. Trump se navezl také do íránského politického vedení.

Více souvisejících

Donald Trump Venezuela

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Friedrich Merz (CDU)

Německo obvinilo Rusko ze spáchání dronového útoku na letišti v Lipsku

Německo oficiálně obvinilo Rusko z odpovědnosti za dronový útok na letišti v Lipsku. Německé úřady potvrdily zapojení Moskvy na základě podrobného zkoumání nalezeného zařízení a poznatků zpravodajských služeb. Pokus o útok směřoval na ukrajinská nákladní letadla, která v tomto východoněmeckém uzlu pravidelně operují. Německá vláda označila incident za součást širší hybridní kampaně vedené proti evropským státům.

před 1 hodinou

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Dohoda USA s Venezuelou? Trump ji označil za největší v historii, podle expertů je otřesná

Spojené státy a prozatímní venezuelská vláda podepsaly v Caracasu rozsáhlou dohodu o těžbě ropy. Tento krok navazuje na vojenskou operaci amerických jednotek, které počátkem roku násilně odstranily z funkce prezidenta Nicoláse Madura. Americký prezident Donald Trump již tehdy deklaroval záměr převzít kontrolu nad ropným bohatstvím země. Nově uzavřený pakt uděluje americké společnosti dlouhodobé koncese na klíčová ropná pole.

před 3 hodinami

Ruská armáda, ilustrační foto

Ruská armáda zahájila novou fázi útoků na Ukrajinu

Ruské síly zahájily novou fázi útoků na Ukrajinu, přičemž se úmyslně zaměřují na tamní železniční síť. Při masivním bombardování Kyjeva a okolního regionu zasáhla balistická raketa depo lokomotiv, kde zahynulo šest zaměstnanců státní společnosti Ukrzaliznytsia. Útoky v oblasti si celkem vyžádaly nejméně dvanáct lidských životů a tucet zraněných, mezi nimiž jsou i tři děti. Vlnu vzdušných úderů zahájila Moskva těsně před začátkem nového školního roku.

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj varoval letecké společnosti. Prakticky uzavřel vzdušný prostor nad Ruskem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval letecké společnosti a pojišťovny, že vzdušný prostor nad Ruskem se stává plně nebezpečným a de facto se uzavírá. Reagoval tak na výrazné stupňování ukrajinských dronových operací nad ruským územím. Upozornění směřovalo všem dopravcům, kteří dosud využívají klíčová ruská letiště, především v Moskvě a Petrohradu. Zelenskyj zdůraznil, že samotná válka rozpoutaná Moskvou postupně uzavírá ruské nebe pro civilní provoz.

před 4 hodinami

Bleskové povodně v Nepálu

Katastrofa v Nepálu má přes tisíc mrtvých. Čtyři tisíce se dál pohřešují

Záchranáři v Nepálu staví dočasné mosty a prohledávají trosky hydroelektráren v Himalájích, aby se dostali k lidem uvězněným po katastrofálních záplavách. Počet obětí ničivých povodní, které před týdnem zasáhly příhraniční oblast mezi Nepálem a Tibetem, již přesáhl jeden tisíc. V zasažených údolích a městech zanechaly bleskové povodně obrovské škody na majetku a infrastruktuře. Obnovit dodávky elektřiny a telefonního spojení se zatím podařilo jen v některých oblastech.

před 6 hodinami

včera

včera

včera

Lionel Messi

Messi už další MS nepřidá. Legendární Argentinec ukončil reprezentační kariéru

Více než měsíc poté, co v New Yorku prohrál se svou Argentinou finále letošního fotbalového světového šampionátu se Španělskem, se jedna z největších argentinských fotbalových hvězd Lionel Messi rozhodla ve svých 39 letech ukončit reprezentační kariéru. Mistr světa z roku 2022 a držitel stříbra z MS 2014 se tak rozhodl poté, co má za sebou odehraných 207 reprezentačních duelů, během kterých zaznamenal 125 branek.

včera

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Jiřikovský odvolal bitcoinový dar pro ministerstvo. Úřad již reaguje

Ministerstvo spravedlnosti s ohledem na nové skutečnosti a aktuální vývoj v trestní kauze související s bitcoinovým darem podniká další kroky k posílení právní ochrany a majetkových zájmů státu. Vzhledem k rostoucím právním a finančním rizikům se rozhodlo využít služeb renomované externí advokátní kanceláře PRK Partners. 

včera

včera

včera

včera

Martin Kupka

Senát jim nedáme. ODS zahájila kampaň před podzimními volbami

Občanská demokratická strana zahajuje od prvního zářijového týdne hlavní fázi kampaně do senátních a komunálních voleb. Jejím ústředním heslem bude "Senát jim nedáme". ODS apeluje na voliče, kteří nesouhlasí se směřováním současné vlády ANO, SPD a Motoristů, a chce zachovat Senát jako silnou demokratickou protiváhu vládní většiny.

včera

včera

Donald Trump

Írán je mrtvý, jako národ selhává, vzkazuje Trump

Írán je mrtvý, prohlásil americký prezident Donald Trump na sociálních sítích. Teherán podle jeho slov přišel o námořnictvo i letectvo a nemá prostředky na výplaty pro vojáky či policisty. Trump se navezl také do íránského politického vedení.

včera

včera

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Reforma platů ve státní správě. Nejnižší tarif už nemá být pod minimální mzdou

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje od 1. ledna 2027 změnu systému odměňování státních zaměstnanců a ve veřejných službách a správě. Nejnižší platový tarif bude nově odpovídat měsíční minimální mzdě, která by měla v roce 2027 činit 24 900 Kč. Další růst platových tarifů pak bude nepřímo navázán na růst minimální mzdy, jejíž automatický valorizační mechanismus byl zaveden v roce 2024. Zjednoduší se také systém platových stupňů, které v platových tarifech zohledňují délku započitatelné praxe. 

včera

Volby by v srpnu vyhrálo ANO. Největším vyzyvatelem jsou teď Starostové

V srpnu by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO. V dolní komoře parlamentu by zároveň usedli zástupci pěti dalších subjektů, přičemž pozici největšího vyzyvatele zaujímá hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy