Na společný postup Evropské komise a slovenské vlády upozornil server Politico. Komise i vláda společnostem sdělily, aby před hlasováním vynaložily veškeré prostředky na potírání nenávistných projevů, dezinformací a ruské propagandy.

Jedním z nejkontroverznějších činitelů v oblasti šíření takovýchto narativů je bývalý premiér Robert Fico, který do voleb vede nejsilnější stranu Smer-SD. Podle předvolebních průzkumů je právě Smer nejvážnějším kandidátem na vítězství, zanechává za sebou poměrně nové hnutí Progresívne Slovensko.

Fico vyzývá k ukončení podpory Ukrajiny a jak už EuroZprávy.cz informovaly, stojí za tím, aby se co nejdříve konala mírová jednání. Nepřeje si, aby se „Ukrajinci a Rusové dalších deset let zabíjeli“. Lepší je podle něj „deset let jednat“.

V současné době se sociální sítě nacházejí před kritickou zkouškou, u níž musí prokázat, že aktivně odstraňují nelegální obsah a odstraňují zahraniční propagandu. „Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuty až do výše 6 % jejich celosvětových příjmů,“ píše přední evropský zpravodajský server.

Ten také poukázal na to, že vedoucí představitelé technologických firem poukázaly na interní změny vedoucí ke spolupráci se slovenskými skupinami na kontrolu faktů. Jednou je i český server Demagog.

Ten aktivně spolupracuje s Facebookem (respektive Metou) na české i slovenské síti. Demagog a Facebook rozvinuli spolupráci na Slovensku už v červenci letošního roku, jak zní z pondělního vyjádření fact-checkingového serveru na Instagramu.