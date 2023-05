EU zvažuje, že na pomoc Ukrajině využije výnosy z peněz zmrazených Rusku

Upozornil na to deník Financial Times. Členské země EU ale prvně chtějí prověřit, zdali by případné žaloby z ruské strany neuspěly. Využití zmrazených prostředků na pomoc Kyjevu prosazuje například Polsko či pobaltské státy.

Unijní právníci jsou toho názoru, že přímé zabavení peněz je podle práva jen těžko proveditelné. Unie se proto zaměřila na úroky z investovaných peněz. U centra Euroclear je více než 196 miliard eur, přičemž během letošního prvního čtvrletí byly hlášeny zisky z úroků ve výši 734 miliomů eur.

Podle jednoho z účastníků jednání přitom není jasné, komu úroky patří. Proto by finance mohly zamířit na Ukrajinu, a to i z toho důvodu, že Euroclear si s penězi neví rady. Zároveň už však čelí žalobám od ruských finančních institucí.