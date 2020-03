AfD žádá zachování hraničních kontrol i po pandemii Covid-19

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kontroly, které byly kvůli koronaviru zavedeny na části německého pomezí, by měly být rozšířeny na všechny německé hranice a měly by zůstat v platnosti i po překonání pandemie. Dnes to podle agentury DPA prohlásil šéf poslanců protiimigrační a nejsilnější opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD) Alexander Gauland.