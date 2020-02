Británie i europarlament vyzvaly navrátilce z Itálie k izolaci

"Ti, co byli v severní Itálii, tedy v podstatě kdokoli, kdo byl v Itálii severně od Pisy, by měl zůstat doma v izolaci, pokud má příznaky podobné chřipce," vyzval dnes Brity ministr zdravotnictví Matt Hancock. Uvedl to server Sky News.

Pokud někdo byl v oblasti, ve které italská vláda vyhlásila karanténu, měl by podle něj zůstat v domácí izolaci, ať už symptomy podobné chřipce pociťuje, či nikoliv.

We’ve updated our advice on Coronavirus for people who have recently visited Northern Italy https://t.co/Yqfoo92wz6 — Matt Hancock (@MattHancock) February 25, 2020

K dobrovolné izolaci britské ministerstvo zdravotnictví vyzvalo i ty Brity, kteří se vracejí z Íránu, oblastí nákazy koronavirem v Jižní Koreji a také z čínské provincie Chu-pej, z níž se virus v loňském roce začal šířit. Také navrátilci z Vietnamu, Kambodže, Laosu a Barmy by měli raději zůstat dva týdny doma, pokud se necítí dobře.

Podobnou výzvu jako Británie dnes vydal pro své zaměstnance, kteří se vrátili do Bruselu ze severní Itálie a několika asijských zemí, také Evropský parlament. Z domova by měli pracovat dotčení lidé nejméně čtrnáct dní a dvakrát denně by si měli měřit teplotu.

V Itálii, kde se nový typ koronaviru šíří, je podle nejnovější bilance celkem 271 nakažených. Sedm lidí na nemoc COVID-19 zemřelo.