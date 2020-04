Brusel navrhl evropský systém kurzarbeitu. Lidé nemají mít "díry v peněženkách"

Státy by podle komise měly zabránit tomu, aby se opakoval velký nárůst nezaměstnanosti, který doprovázel finanční krizi z roku 2008. Členské země by proto měly převzít část plateb za mzdy lidí, kteří místo propouštění budou moci vykonávat alespoň část své práce.

We have developed a concept of short-time work to help companies keep their workers and allow them to go back to full work as soon as the lockdown will be over.

This initiative will help the countries the most hit by the #coronavirus. pic.twitter.com/Vt728U6FxU