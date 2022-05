Část zemí EU chce zabavovat majetek ruských oligarchů, Brusel chystá pravidla

Evropská komise se ve středu chystá představit pravidla, která by měla členským zemím usnadnit zabavování majetků lidí či firem obcházejících unijní sankce.

Evropská unie od začátku války podporuje Kyjev finančně i dodávkami zbraní a chce hrát zásadní roli i při financování poválečné obnovy Ukrajiny. V posledních dnech přitom zesílilo volání po tom, aby část peněz získala z majetku bohatých Rusů či společností svázaných s režimem ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Já myslím, že je to správný přístup, my i na národní úrovni hledáme řešení," řekl novinářům Stanjura k návrhu čtveřice zmíněných zemí. Ty by vedle majetku oligarchů chtěly zabavovat například i rezervy ruské centrální banky. Některé státy jako Německo se naproti tomu obávají případných soudních pří, po nichž by musely zabavený majetek vracet.

Evropská komise připravuje návrh společných pravidel, která mají usnadnit konfiskaci majetku lidí či firem dopouštějících se trestných činů. Takovým činem se má podle návrhu stát i obcházení sankcí uvalených unií.

"Myslím, že najdeme legální možnosti, jak tento majetek zabavovat, protože se jedná zejména o firmy a osoby, které podporují agresivní válku. A to je podle mě zločin," prohlásil Stanjura.

Ministři financí dnes hovořili o dopadu pěti dosavadních balíků hospodářských sankcí, jimiž EU omezila obchodní či bankovní styk s Ruskem a zmrazila majetek stovkám činitelů či oligarchům blízkým Kremlu. Zástupci vlád se shodovali na tom, že sankce jsou účinné, a řada z nich volala po rychlém přijetí dalšího balíku obsahujícího embargo na dovoz ruské ropy. Ten blokuje s odvoláním na ekonomický dopad embarga Maďarsko. Premiér Viktor Orbán dnes podle agentury Reuters uvedl, že otázku ropy by neměl řešit unijní summit začínající příští pondělí, neboť do té doby patrně nebudou vyslyšeny všechny maďarské požadavky týkající se zejména investic do ropné infrastruktury.