Co bude po brexitu? Summit EU řešil vztahy s Británií. Zde jsou závěry

"Rádi bychom zajistili, aby unie byla ve vyjednávání i nadále jednotná, to je náš klíčový cíl" řekl Michel, podle něhož by měly členské země vyjednávat jednotně jako dosud a ochránit zájmy obyvatel EU.

Prezidenti a premiéři zemí EU mimo jiné vyzvali k brzké ratifikaci "rozvodové dohody", která zakotvuje podmínky samotného britského odchodu z unie. Ten se vzhledem k jasnému vítězství britských konzervativců premiéra Borise Johnsona ve čtvrtečních parlamentních volbách pravděpodobně stane skutečností v aktuálně platném termínu, tedy 31. ledna.

Teprve po formálním dokončení brexitu ale začnou vyjednávání o budoucích vztazích mezi EU a Británií, která by mohla být ještě složitější než rozhovory o podmínkách odchodu. "Evropská rada znovu potvrzuje touhu dosáhnout co nejtěsnějších budoucích vztahů se Spojeným královstvím při respektování Politické deklarace a dříve přijatých zásad," vzkázali unijní lídři s odkazem na dokument, kterým už obě strany vymezily mantinely před zahájením obchodních jednání.

Unijní sedmadvacítka také zdůrazňuje, že nové partnerství "bude muset být založeno na rovnováze práv a povinností a zajišťovat rovné hrací pole". Summit tak zopakoval, že s přístupem na jednotný evropský trh se bude pro Británii i po brexitu pojit dodržování jeho pravidel.

Aktuálně platný harmonogram britského odchodu z EU vyhrazuje na uzavření dohody o volném obchodu 11 měsíců, ačkoli podobná jednání běžně trvají i několik let.

Očekávané rozhovory budou opět v režii Evropské komise a konkrétně pak Michela Barniera, který na základě mandátu členských zemí vedl za unijní stranu dojednávání "rozvodové dohody". Summit EU dnes tuto skutečnost přivítal a vyzval komisi, aby radě ihned po uskutečnění brexitu předložila návrh mandátu pro další fázi rozhovorů.

Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová po dnešním jednání prohlásila, že unijní exekutiva bude připravena zahájit vyjednávání o dalších vztazích hned začátkem února. "Tímhle nic nekončí. Je to počátek excelentních budoucích vztahů," řekla v návaznosti na britské volby.

Někteří unijní lídři dávali najevo pochybnosti, zda se obchodní dohodu s Británií podaří uzavřít do konce příštího roku. Tak dlouho potrvá přechodné období zajišťující současné podmínky vzájemných vztahů.

"Nebude to jednoduché, je potřeba domluvit hlavně zásady obchodu," řekl po jednání český premiér Andrej Babiš. Zmínil, že Británie má možnost do poloviny příštího roku požádat o prodloužení přechodné doby o dva roky. To však Johnson během předvolební kampaně odmítal a podle Babiše si to zřejmě nepřejí ani evropští lídři.

Francouzský prezident Emmanuel Macron Londýn varoval, že pokud dá přednost výrazné deregulaci své ekonomiky, vzdálí se mu možnost přístupu na jednotný trh EU. "Myslím si, že není možné mít silnou vazbu na jednotný evropský trh, pokud tu budou existovat zásadní rozdíly v regulačních opatřeních v klimatické, ekologické, ekonomické nebo sociální oblasti," řekl.