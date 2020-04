Covid-19: Strach ve Španělsku opadá. Internet zaplnily fotky, které nepotěší epidemiology

Celkem se podle úředního oznámení dosud v této zemi se 47 miliony obyvatel potvrdila nákaza koronavirem testem PCR u 210.773 lidí. Z toho se téměř polovina (102.548) uzdravila, za posledních 24 hodin přibylo 1673 uzdravených. Deník La Vanguardia ráno napsal, že vláda už dva dny uvádí jen případy potvrzené testem PCR.

Denní počty úmrtí s covid-19 v posledních pěti dnech nepřesáhly 400 a v neděli bylo oznámeno 288 úmrtí, což byl nejnižší denní údaj od 19. března. Nejhorší byla ve Španělsku situace na přelomu března a dubna, kdy umíralo denně přes 800 lidí, 1. dubna bylo oznámeno dokonce 950 úmrtí s covid-19.

Vzhledem k relativnímu zlepšení situace by měla dnes vláda schválit plán uvolňování omezení, která kvůli koronaviru zavedla v polovině března. Podle deníku El País k tomu vláda přistoupila i vzhledem k okolním zemím Evropy, které rovněž oznamují plány zmírnění, ale i pod tlakem španělských autonomních regionů.

V některých regionech je situace lepší než v ostatních, i proto se očekává, že uvolňování bude "asymetrické". Šéf úřadu pro nouzové situace ministerstva zdravotnictví Fernando Simón v pondělí zmínil, že začít s uvolňováním by se dříve mohlo například na Kanárských ostrovech či na Baleárách. Naopak nejpomaleji by se mělo uvolňovat zřejmě v madridském regionu a v Katalánsku, kde je nejvíce případů v zemi.

Vládě ale podle deníku La Vanguardia mohou ztížit rozhodování obrázky z ulic některých španělských měst z neděle, kdy mohli po šesti týdnech poprvé na procházku rodiče s dětmi.

