Dánsko po vzoru Británie jedná se Rwandou o přesunu žadatelů o azyl do Afriky

— Autor: ČTK

Dánsko jedná se Rwandou o zavedení nové procedury, která by umožnila přesun žadatelů o azyl do z Dánska do této východoafrické země. Agentuře Reuters to sdělil dánský ministr pro imigraci a integraci Mattias Tesfaye. Podobný krok před týdnem oznámila britská vláda, která za to čelila silné mezinárodní i domácí kritice.