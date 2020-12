Divoký brexit odvrácen. EU a Británie se dohodly na podobě budoucích vztahů

"Vše, co bylo Britům slíbeno během referenda v roce 2016 a v loňských parlamentních volbách, je touto dohodou splněno," uvedl úřad premiéra.

"Převzali jsme zpět kontrolu nad svými penězi, hranicemi, zákony, obchodem a vodami, ve kterých lovíme ryby," dodal.

Dohoda Evropské unie s Británií je dobrá, spravedlivá a vyvážená a vyplatilo se za ni bojovat. Na tiskové konferenci to dnes řekla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. "Byla to dlouhá a křivolaká cesta. Dosáhli jsme ale dobré dohody. Je to spravedlivá, je to vyvážená dohoda," uvedla von der Leyenová. Uzavření dohody o budoucích vztazích podle ní bylo správné a zodpovědné z obou stran.

It was worth fighting for this deal.



We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.



Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3