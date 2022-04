Do Polska od začátku ruské invaze na Ukrajinu dorazilo přes 2,5 milionu uprchlíků

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) tento týden ve své statistice uvedla, že celkem odešlo z Ukrajiny kvůli válce 4,2 milionu lidí, dalších více než 7,1 milionu Ukrajinců muselo opustit své domovy a přestěhovat se do bezpečí v jiné části Ukrajiny.

Ačkoli největší zátěž spojenou s obrovským počtem uprchlíků z Ukrajiny nesou blízké země jako Polsko, Slovensko, Maďarsko, Moldavsko nebo Rumunsko, statisíce lidí z Ukrajiny zamířily také do Česka a Německa a desetitisíce utečenců hostí většina evropských zemí.

Deník The New York Times informoval, že za posledních deset dní přišlo do Spojených států asi 2000 ukrajinských uprchlíků přes mexické hranice. Agentura AP uvádí, že Ukrajinci volí cestu přes Mexiko kvůli rychlosti - pro přílet do Mexika jim stačí turistická víza a čekání na povolení překročit americké hranice většinou trvá jen několik dní. V Tijuaně podle dobrovolníků v úterý čekala na vyřízení žádostí asi tisícovka ukrajinských rodin, většina z nich míří do USA za příbuznými.

Americký prezident Joe Biden koncem března oznámil, že Spojené státy jsou připravené přijmout až 100.000 ukrajinských uprchlíků.