Dohoda mezi EU a Británií je stále daleko, shodli se vyjednavači

Obtížné rozhovory zahájené v březnu, tedy měsíc po vystoupení Británie z EU, mají určit podmínky, za nichž bude proudit zboží či služby přes Lamanšský průliv či jak bude vypadat budoucí obranná a bezpečnostní spolupráce. Na dojednání dohody ale zbývá jen několik měsíců, neboť ji před koncem přechodného období do prosince musejí schválit parlamenty.

Obě strany ale dosud ani o krok nepřiblížily své postoje v klíčové otázce "rovných pravidel hry", na nichž trvá EU.

"Neprodáme své hodnoty za to, aby prospívala britská ekonomika," řekl novinářům viditelně rozladěný Barnier, podle něhož byl týden videokonferencí pro Brusel velkým zklamáním.

Unie nechce ustoupit z požadavku, aby Londýn jako podmínku pro plný přístup na jednotný trh dodržoval klimatické, sociální či daňové standardy EU. Británie oponuje tím, že chce jako nezávislá země uplatňovat svá vlastní pravidla, podobně jako ostatní státy, které mají s EU obchodní dohody.

"Hned jak EU uzná, že na tomto nemůžeme dohodu založit, mohou jednání pokročit," uvedl v prohlášení Frost.

Barnier stejně jako po minulém dubnovém kole prohlásil, že britští vyjednávači se odmítli bavit o zásadních požadavcích EU. Těmi jsou vedle sladění pravidel i pravomoci soudu EU v dohledu nad jejich dodržováním či právo rybářů z unijních zemí lovit v britských vodách.

EU podle něj stále nabízí Británii bezcelní přístup na jednotný trh, požaduje však "vyváženou dohodu o rybolovu a rovných pravidlech hry".

Kvůli pandemii covidu-19, která významně zpomalila jednání, skončilo dnes teprve jejich třetí kolo. To je předposlední možností dosáhnout zásadního pokroku do poloviny roku, který je cílem pro EU. Na konci června totiž vyprší termín, do něhož může Británie požádat o prodloužení přechodné doby, jež slouží k vyjednání dohody.

Barnier dnes konstatoval, že dosažení dohody do konce roku příliš nevěří.

Vláda britského premiéra Borise Johnsona přes sílící výzvy z unie nechce o posunutí této lhůty ani slyšet, neboť v jejím průběhu musí Británie dodržovat stejné podmínky jako členské země EU, ačkoliv už na chod unie nemá žádný vliv. Podle průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil server Politico, by přitom více než tři čtvrtiny Britů podpořily prodloužení přechodného období, pokud by je oficiálně navrhla EU.

Zatímco EU usiluje o komplexní dohodu zahrnující všechny oblasti od obchodu přes dopravu po bezpečnost, Británie usiluje především o pakt umožňující volnou výměnu zboží a služeb. Banka Goldman Sachs podle agentury Reuters odhaduje, že i po neúspěchu dalšího kola se letos může základní obchodní dohodu podařit podepsat.

Pokud nebude vyjednávací lhůta posunuta a zároveň obě strany nedospějí do konce roku k dohodě, vzájemný obchod budou od ledna příštího roku provázet cla a kvóty. To by podle analytiků ještě zhoršilo situaci ekonomik na obou stranách Lamanšského průlivu, které čeká recese kvůli dopadům pandemie.