EU a Británie zahájily klíčový týden jednání, spory přetrvávají

Unijní i britští činitelé se před dnešním pokračováním rozhovorů v Bruselu shodovali, že text dohody se sice začíná pomalu rýsovat, stále se však čeká na průlom v otázkách rybolovných práv, hospodářské soutěže a dohledu nad řešením sporů.

Právě tato tři témata blokují dosažení dohody již od chvíle, co po lednovém odchodu Británie z evropského bloku začaly obě strany jednat o podobě svých dalších vztahů. Přechodné období, po jehož skončení zatíží v případě "divokého" rozchodu obchodování přes Lamanšský průliv cla a kvóty, přitom potrvá již jen šest týdnů.

"Myslím, že máme poslední týden až deset dní. Pokud během nich nenastane zásadní průlom, tak jsme vážně v problémech a podle mě obrátíme pozornost k přípravě na komplikace, které přinese neuzavření dohody," řekl dnes irskému rozhlasu irský ministr zahraničí Simon Coveney.

Podobně se vyjadřují diplomaté na obou stranách průlivu, kteří se shodují na tom, že naděje na dohodu stále trvá. Šéf britských vyjednávačů David Frost v neděli uvedl, že poslední dny přinesly určitý pokrok a že obě strany mají z větší části vypracovaný společný návrh textu dohody, v němž však chybí zmíněné klíčové oblasti.

"Chceme, aby naše budoucí spolupráce byla otevřená, ale férová," napsal před začátkem dnešního kola rozhovorů na twitteru Frostův unijní protějšek Michel Barnier, podle něhož je EU připravena "trpělivě, odhodlaně a s respektem" pokračovat v jednáních.

🇪🇺🇬🇧 The @vonderleyen @EU_Commission negotiating team is continuing negotiations in Brussels this week w/ @DavidGHFrost & team.



With @Europarl_EN & all Member States, we remain determined, patient, respectful.



We want our future cooperation to be open but fair in all areas. pic.twitter.com/l54suVhY0I