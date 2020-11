EU posílí společný boj proti terorismu, shodli se ministři

Shodli se na tom dnes ministři vnitra unijních zemí v reakci na nedávné teroristické útoky ve Francii a Rakousku. Vyzvali také k rychlému schválení pravidel, která by přiměla sociální sítě ihned mazat příspěvky s teroristickým obsahem.

"Pokud budeme jednotní, terorismus nebude mít dlouhodobě šanci," prohlásil po dnešní videokonferenci německý ministr Horst Seehofer, jehož země EU v současnosti předsedá.

Interior Minister #Seehofer on today’s #JHA videoconference: „When #Europe works together to fight terrorism and extremism, then Europe is a superpower. All 🇪🇺member states have adopted the declaration on the latest terrorist attacks. This sends a strong signal of #solidarity.“ pic.twitter.com/nP1b9vnsGB