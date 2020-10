EU vidí naději na dohodu s Británií. Jsem optimistická, řekla Merkelová po summitu

Političtí vůdci zemí EU hodnotili aktuální průběh jednání, jejichž další týdenní kolo dnes skončilo bez zásadního průlomu. Ve čtvrtek navíc Evropská komise zahájila s Londýnem řízení kvůli porušení loni dojednané smlouvy o britském vystoupení z EU v souvislosti s tamním návrhem zákona o vnitřním trhu.

"Dokud brexitová jednání trvají, jsem optimistická," řekla novinářům po skončení dvoudenního summitu německá kancléřka Angela Merkelová. Podobně se vyjadřovala i řada dalších šéfů států či vlád. Irský premiér Micheal Martin vyzval britskou vládu, aby dodržovala brexitovou smlouvu, kterou loni podepsal stávající britský premiér Boris Johnson.

VIDEO: German Chancellor Angela #Merkel backs away from Italian PM Giuseppe #Conte and indicates for him to respect #socialdistancing as he tries to greet her at the European Summit in Brussels #EUCO pic.twitter.com/ThWHPCXfV4