Evropská unie jedná o úpravách návrhu na snížení spotřeby plynu

Česko je nyní předsednickou zemí EU, v úterý by se měli pokusit dosáhnout dohody ohledně snižování spotřeby plynu ministři energetiky členských zemí EU.

Evropská komise minulý týden navrhla, aby členské země EU kvůli očekávanému výpadku dodávek ruského plynu omezily v nadcházející topné sezoně spotřebu plynu o 15 procent. Tento cíl by měl být dobrovolný, Brusel by však podle návrhu mohl po konzultaci s členskými zeměmi vyhlásit stav plynové nouze, a učinit tak snížení spotřeby v celé EU povinným.

Řada zemí EU má vůči tomuto návrhu výhrady. Objevily se pochybnosti, zda by EK měla mít v případě nouze právo snížení spotřeby nařídit. Některé země navíc považují za nesprávné, že navrhovaný rozsah snížení spotřeby plynu je pro všechny členské státy stejný.

Revidovaný návrh podle Reuters předpokládá zachování dobrovolného rozsahu snížení spotřeby pro všechny země. Zahrnuje ale řadu výjimek v případě povinného omezení spotřeby. Země, které nemají plynovou síť propojenou se zbytkem EU, například Irsko a Malta, by podle návrhu byly z povinného omezení spotřeby vyňaty. Po zemích s velkým objemem zásob zemního plynu a zemích, které plyn vyvážejí, by pak revidovaný návrh vyžadoval mírnější snížení spotřeby. Výjimku by mohla dostat i klíčová průmyslová odvětví, například chemický a ocelářský průmysl, uvedl Reuters.

Návrh také předpokládá, že rozhodnutí o přechodu od dobrovolného k povinnému snižování spotřeby by měly na starosti spíše vlády členských zemí než Evropská komise. Tento přechod by tak vyžadoval většinovou podporu členských zemí.

Někteří diplomaté revidovaný návrh přivítali jako základ pro dohodu. Jiní však vyjádřili pochybnosti, zda se při tak velkém počtu výjimek podaří snížit spotřebu natolik, aby EU přestála zimu i v případě zastavení dodávek z Ruska.