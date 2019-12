Fiasko klimatické konference COP25? Státy se přou, dohoda stále není

V Madridu jednají zástupci téměř 200 států světa o ochraně klimatu, ne všechny státy jsou ale připraveny zavázat se k přísnějším opatřením. Předsedající Carolina Schmidtová, chilská ministryně životního prostředí, dnes vyzvala delegáty, aby uznali "všeobecnou vyváženost" navrhovaných dohod. "Musíme ukázat světu, že to dokážeme," prohlásila.

Podle kritiků dokumenty v navrhovaném znění mohou narušit existující závazky obsažené v pařížské klimatické dohodě z roku 2015. Neberou údajně patřičně v úvahu varování vědců, že emise skleníkových plynů je zapotřebí dramaticky a co nejdříve snížit. Debatuje se i o pomoci pro chudší státy, které s dopady klimatických změn bojují, a o režimu emisních povolenek.

"Pokud toto schválíme, koalice států s nízkými ambicemi bude slavit," komentoval situaci David Waskow z washingtonského Ústavu světových zdrojů (WRI).

Příští klimatická konference se bude konat v roce 2020 v Glasgowě. Zástupce organizace Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí) Tim Crosland madridská jednání kritizoval a pohrozil narušením nadcházející konference.

"Rokovali jsme 25 let a jediné, oč opravdu jde, je dohoda o globálních emisích, a tu stále nemáme. Je nezbytné zaměřit jednání na to, co je nutné, co se musí udělat, máme-li odvrátit zkázu," řekl novinářům.