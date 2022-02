Finsko kvůli ruským krokům na Ukrajině zvažuje vstup do NATO

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rusko svými kroky vůči Ukrajině posiluje debatu o možném vstupu Finska do NATO. Podle agentury AFP to dnes uvedl finský prezident Sauli Niinistö. Prezident severské země, která s Ruskem sdílí nejdelší pozemní hranici ze všech států EU, již v pondělí večer odsoudil rozhodnutí prezidenta Vladimira Putina uznat obě povstalecké republiky na východě Ukrajiny a vyslat do nich armádu.