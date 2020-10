Kdo získá Nobelovu cenu za mír? Podle sázkových kanceláří jsou dva favorité

Anebo bude chtít přitáhnout pozornost veřejnosti ke svobodě tisku a vyznamená například nevládní organizaci Reportéři bez hranic? Odpovědi na tyto otázky se svět dozví již příští týden; vyhlašování Nobelových cen začne v pondělí 5. října ve Stockholmu.

Nejsledovanější jsou každoročně Nobelovy ceny za literaturu a za mír, na něž přijde řada 8. a 9. října. Vzhledem ke koronavirové krizi a s ní spojené ekonomické recesi bude ale pravděpodobně se značným zájmem letos sledováno i pondělní vyhlášení Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství, úterní Nobelova cena za fyziku, středeční cena za chemii a také Nobelova cena za ekonomii, která přijde na závěr v pondělí 12. října.

"Pandemie je pro lidstvo velká krize, ale ukazuje, jak důležitá je věda," uvedl šéf Nobelovy nadace Lars Heikensten. Podle agentury AFP je nicméně nepravděpodobné, že by byly letošní Nobelovy ceny ve vědeckých kategoriích uděleny za práci přímo spojenou s covidem. Pro zisk ocenění je totiž nutné, aby daný výzkum byl pečlivě prověřen, což může trvat celé roky.

Press freedom groups and climate activist Greta Thunberg are making Nobel Peace Prize buzz ahead of next week's award announcements, in a pandemic year that has highlighted the importance of science and researchhttps://t.co/fuyInrz5He pic.twitter.com/DNs6Rr3LCz