Letos bez "Ein Prosit"? Kvůli koronaviru se zřejmě neuskuteční Oktoberfest

"Jsem velmi, velmi skeptický a z dnešního pohledu si sotva dokážu představit, že tak velká akce bude v danou chvíli vůbec možná," nechal se tento týden slyšet bavorský ministerský předseda Markus Söder, který je obecně zastáncem pomalého uvolňování opatření přijatých v boji proti nákaze. Informuje o tom Deutsche Welle.

Právě s Českem sousedící Bavorsko je epidemií nejvíce postiženou ze 16 německých spolkových zemí. Úřady zde zaznamenaly přes 36.000 případů a více než 1100 úmrtí.

V celém Německu, které registruje 133.830 nakažených a 3868 mrtvých, platí do 31. srpna zákaz pořádat jakékoliv velké veřejné akce. Čistě termínově by se tak Oktoberfest - plánovaný na 19. září až 4. října - potenciálně mohl uskutečnit. Že se tak stane, je ale spíše nepravděpodobné.

Odborníci totiž vycházejí z toho, že v září ještě nákaza nebude zcela překonána. A důsledné dodržování přísných hygienických pravidel nebo nařízení o 1,5 metrovém odstupu v areálu Oktoberfestu, kde se často v pivních stanech na malém prostoru tísní tisícovky rozjařených lidí, si asi dokáže představit jen málokdo.

Pořadatelé festivalu sice na svém webu píší, že zatím pokračují v plánování 187. festivalu a doufají, že nebude zrušen. I oni ale tuto možnost připouštějí. Situaci chtějí co nejdéle sledovat, než padne konečné rozhodnutí. Nejpozději by se tak podle nich mělo stát v červnu. Ministerský předseda Söder ale počítá s tím, že definitivní verdikt spolu s mnichovským primátorem Dieterem Reiterem učiní už v příštích dvou týdnech. Reiter má na věc podobný názor, uskutečnění festivalu si dokáže jen těžko představit.

Zrušení největšího pivního svátku světa by bylo nejen velkým zásahem do bavorských tradic, ale také do zdejšího hospodářského života. Odhaduje se totiž, že festival, na němž se pravidelně vypije přes sedm milionů litrů piva, bavorské ekonomice každoročně přináší kolem 1,2 miliardy eur (32,6 miliardy korun).

Počátek pivních slavností, které se postupně proměnily v obří komerční podnik, spadá do října 1810, kdy po své svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako říjnová slavnost (Oktoberfest). Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září.