Lídři EU chtějí dohodu s Británií, odmítají zásadní ústupky

Očekává se, že summit vyzve k intenzivnějším jednáním o sporných bodech, ale i k přípravě na možný rozchod bez dohody.

"Chceme dohodu, ale také chceme hájit rovné podmínky hry. Je to otázka férovosti, je to otázka pracovních míst a integrity našeho jednotného trhu," řekl krátce před vrcholnou unijní schůzkou předseda Evropské rady Charles Michel.

Today we will discuss our future relationship with the UK.



We want an agreement, but we also want to protect the level playing field.



It's a question of fairness and the integrity of the single market. #EUCO pic.twitter.com/CzrJjsuine