Lídři EU vykročili ke shodě na fondu obnovy. Spory ale trvají, oznámil Michel

"Jsem odhodlán okamžitě zahájit skutečná vyjednávání s členskými zeměmi a naším záměrem je uspořádat okolo poloviny července v Bruselu osobní vrcholné jednání," řekl novinářům Michel. Jednání podle něho ukázalo vůli vedoucích představitelů dohodnout se na záchranném plánu, avšak také některé rozdíly v pohledech na jeho základní parametry.

Now we shift to the next phase: negotiations.



I will immediately start political negotiations with the member states.



We intend to have a physical summit around mid-July and I intend to table a proposal before this meeting. #EUCO pic.twitter.com/qssUECIgYh