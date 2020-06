Lucembursko zavede kvůli prevenci plošné testy na koronavirus

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lucembursko chce kvůli prevenci před nástupem možné druhy vlny nákazy koronavirem zavést plošné testování obyvatel, které by mělo šíření infekce zabránit. Hygienici proto rozdělí všech více než 600.000 obyvatel do menších skupin, jejichž náhodně vybrané členy budou v pravidelných intervalech testovat. Agentuře DPA to řekl šéf lucemburského zdravotního ústavu (LIH) Ulf Nehrbass.