Vůdkyně opozice Cichanouská odjela z Běloruska, je nyní v Litvě

Litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius ráno oznámil, že Cichanouská je v bezpečí v Litvě. Hlavní protikandidátka prezidenta Alexandra Lukašenka v nedělních volbách hlavy státu byla od pondělí pohřešována a panovaly obavy o její osud.

"Svjatlanu Cichanouskou vyvezly ze země běloruské úřady. Její odjezd umožnil propuštění šéfky jejího štábu Maryji Marozové, zatčené v předvečer voleb. Odjely společně," citoval tut.by na svém twitteru Kavalkovovou, podle níž Cichanouská neměla jinou možnost. Poradkyně političky dodala, že "část týmu Svjatlany je dál držen jako rukojmí".

Na sociálních sítích se v pondělí večer objevily informace, že od odpolední návštěvy ústřední volební komise není známo, kde se Cichanouská nachází. Sídlo komise navštívila, aby tam podala stížnost na volby. Pracovníci komise podle agentury RIA Novosti sdělili, že budovu normálně opustila.

Štáb Cichanouské nebyl v pondělí podle médií schopný sdělit, kde politička je. Linkevičius dnes řekl, že do Litvy přijela poté, co byla v Bělorusku zadržená. "Hlavní je, že je nyní v bezpečí, protože předtím byla v Bělorusku sedm hodin zadržována," uvedl litevský ministr podle agentury TASS ve státním rozhlase. Neupřesnil ale, jak Cichanouská přijela do Vilniusu, na jak dlouhou dobu a co tam hodlá dělat.

Cichanouská odmítla uznat volební komisí oznámené drtivé vítězství Lukašenka ve volbách. Výsledek 80 procent hlasů pro prezidenta a jen 10 procent pro sebe označila za zfalšovaný.

Kvůli podezření ze zmanipulování voleb vypukly v Bělorusku dosud nevídané protesty proti Lukašenkovi. Podle pozorovatelů v případě skutečné podpory autoritářského vůdce 80 procenty hlasujících voličů, při více než osmdesátiprocentní účasti, by byly nemyslitelné, a proto jsou také zásahy policie proti demonstrantům tak brutální.