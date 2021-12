Lyžovat v Itálii se bude smět jen s pojištěním odpovědnosti

Lyžaři a snowboardisti rovněž nesmí nesmí lyžovat či provozovat snowboarding po požití alkoholu a dalších návykových látek. Pro děti do 18 let jsou povinné přilby.

Italská vláda také minulý týden schválila prodloužení nouzového stavu do 31. března a zpřísnila pravidla pro turisty ze zemí EU. Před očekávaným náporem lyžařů, kteří se chystají do Alp na vánoční svátky, jim tento krok cestu zkomplikoval. Všichni příchozí, včetně těch s dokladem o očkování proti covidu-19 či prodělání nemoci, musejí mít negativní výsledek testu na koronavirus. Neočkovaní musejí bez ohledu na test nastoupit do pětidenní karantény. V zemi je nyní částečně otevřených přes 60 lyžařských středisek, ve vnitřních prostorech a na lanovkách je nutné nosit roušky.

Klienti si u tuzemských pojišťoven mohou sjednat pojištění odpovědnosti jako samostatný produkt, jako součást cestovního pojištění nebo jako součást pojištění majetku či nemovitosti. Pojištění odpovědnosti je podle asociace vhodné nejen pro lyžování. Nejenže ochrání klienta na sjezdovkách před následky škod, které by způsobil jiným lyžařům, ale využije ho i v běžných životních situacích.

"Všichni odpovídáme za své jednání a i za případné škody, které způsobíme třetí osobě, nebo které způsobí zvířata, za která odpovídáme či naše děti a shoda náhod může přinést velké nepříjemnosti a vysoké škody," uvedl gestor pojištění osob v asociaci Petr Koblížek.