Na Slovensko už vstoupilo z Ukrajiny přes 100 tisíc lidí

Mnoho uprchlíků nezůstalo na Slovensku, ale pokračovali k příbuzným do dalších států včetně Česka. Z Ukrajiny přes Slovensko utíkají do vlasti také stovky občanů třetích zemí. Bratislava ve spolupráci s kolegy ze zahraničí už zorganizovala repatriační lety do Indie a Maroka.

Slovenský ministr vnitra Roman Mikulec v pátek řekl, že o přidělení dočasné ochrany na Slovensku požádalo po překročení slovensko-ukrajinské hranice 2000 lidí.

Podle UNHCR za týden od začátku ruského útoku na Ukrajinu uteklo z této země přes 1,2 milionu lidí. To jsou téměř tři procenta populace.

Slovenská armáda ohlásila, že na hranice s Ukrajinou vyšle další vojáky, celkově může podle dřívějšího rozhodnutí slovenské vlády pomáhat policistům až 1500 vojáků. Ti budou zajišťovat také ochranu takzvané zelené hranice Slovenska s Ukrajinou.

V pátek se české cizinecké policii ohlásilo 5400 uprchlíků

V pátek se v Česku ohlásilo cizinecké policii zhruba 5400 uprchlíků z Ukrajiny napadené Ruskem. Počet nahlášených byl nižší než v předchozích třech dnech. Vyplývá to z informací, které dnes na twitteru zveřejnilo ministerstvo vnitra. Celkem je nahlášených lidí prchajících před ruskou invazí podle vnitra 38.505. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ale již v pátek řekl médiím, že podle odhadů je v Česku už přes 50.000 uprchlíků z Ukrajiny.

Ve čtvrtek 24. února Rusko zahájilo útok na Ukrajinu. Za týden od začátku invaze uteklo z Ukrajiny podle posledních informací Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) přes 1,2 milionu lidí. To jsou téměř tři procenta ukrajinské populace. Do Česka zatím přicházejí tisíce lidí denně. Nejvyšší počet nahlášených uprchlíků byl podle údajů vnitra zatím ve středu 2. března, a to skoro 11.000 lidí. Ministerstvo udělilo v pátek skoro 12.000 speciálních víz určených pro lidi zasažené invazí. Celkem už bylo těchto víz uděleno 33.899.

V celém Česku vznikla kvůli konfliktu na Ukrajině a příchodu uprchlíků asistenční centra, která mají zajišťovat kromě registrace a zdravotních prohlídek příchozích také ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. Například pražské středisko v Kongresovém centru na Vyšehradě, které bylo otevřeno v pátek ráno, k půlnoci odbavilo 2600 běženců. Nápor byl i v noci obrovský, uvedl na twitteru pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Kdo umí ukrajinsky a může o víkendu přijít pomáhat s tlumočením, je podle Hřiba vítán. Seznam všech asistenčních center je k dispozici na webových stránkách vnitra.

Na cizinecké policii se uprchlíci musí registrovat do tří dnů po příjezdu. Pokud bydlí v nějakém zařízení, nahlásí je ubytovatel. Poté mají lidé 90 dnů na vyřízení víza, o které mohou žádat na pracovištích azylové a migrační politiky po celém Česku. Díky speciálním dlouhodobým vízům, které vydává ministerstvo vnitra, budou lidé z Ukrajiny automaticky zařazeni do systému veřejného zdravotního pojištění. Mohou si s nimi také vyřídit povolení k zaměstnání.

Pro koordinaci pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny v Česku vznikla platforma Pomáhej Ukrajině. Na webu má v současnosti asi 15.500 nabídek pomoci, ke kterým mají přístup desítky organizací a institucí. Platformu spravuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.