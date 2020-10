NATO hasí krizi ve východním Středomoří. Řecko je připraveno na dialog s Tureckem

"Je na Turecku, aby uzavřelo cestu vstříc krizi a otevřelo cestu směrem k řešení," řekl Mitsotakis. Zároveň zdůraznil, že narušení mezinárodních dohod Tureckem na východě Středozemního moře "ohrožuje mír a stabilitu v regionu, ale také soudržnost celé Severoatlantické aliance".

Řecko je "vždy připraveno na dialog, v souladu s pravidly mezinárodního práva, dobrých sousedských vztahů a principu solidarity, který je základem Severoatlantické aliance," dodal Mitsotakis.

Good meeting in Athens today with @PrimeministerGR discussing the military de-confliction mechanism in the #EastMed and the importance of #NATO as a platform to discuss issues that affect our shared security. pic.twitter.com/4HUN3oHZLE