Nemoc Covid-19: Státy EU chtějí rychlejší společné nákupy respirátorů či roušek

EU svolala mimořádné jednání ministrů v době, kdy nákaza pronikla do velké většiny evropských zemí a nejvíce zasažená Itálie hlásí přes stovku mrtvých. Řada států včetně Česka přitom nemá dostatek respirátorů či roušek, a proto se v posledních týdnech přihlásila do nového systému společných nákupů.

We are providing an extra €37 million for new research to fight #COVID19. This will enable 17 projects to tackle the outbreak on several fronts: vaccines, diagnostics, treatments, and medical systems.



More on the EU response to coronavirus ⬇️ https://t.co/JrdToMwTOB pic.twitter.com/YiEmRWAlPJ