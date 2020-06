Nová studie: Protilátky na koronavirus má 5,2 procenta Španělů

Španělská vláda dnes také zveřejnila výsledek druhé studie imunity, která odhalila protilátky vůči koronaviru u 5,21 procenta populace. Testováno bylo 63.564 lidí od 18. května do 1. června. První studie, která se uskutečnila na přelomu dubna a května na vzorku 60.000 obyvatel, ukázala "promořenost" pět procent. Podle expertů je pro kolektivní imunitu potřeba, aby se s virem setkalo 60 až 70 procent obyvatel.

Některá španělská média ale už několik týdnů v souvislosti s denními statistikami ministerstva zdravotnictví píší o "chaotických datech" či "tanci s čísly". Minulý měsíc totiž ministerstvo začalo s revidováním celkových statistik, aby podle něj data "lépe odrážela současnou situaci". Takže předminulý týden po této revizi klesl ze dne na den celkový počet úmrtí s covidem-19 o téměř dva tisíce.

Šéf úřadu pro nouzové situace ministerstva zdravotnictví Fernando Simón v předchozích dnech několikrát řekl, že čísla zůstanou "zmrazená", dokud se u dat dodávaných pravidelně od autonomních regionů nezjistí, ke kterému dni dané úmrtí patří. Ministerstvo tak přezkoumává údaje pravidelně.

Další chaos do statistik vnáší údaje Světové zdravotnické organizace (WHO), která u Španělska eviduje podle dnešní dřívější zprávy agentury EFE 29.858 úmrtí s covidem-19, což je o 2725 více, než dnes uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Vláda tento rozpor podle místních médií zdůvodnila tím, že WHO má data od Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), které vychází z "dat publikovaných zdravotnickými úřady různých zemí".

Počty úmrtí s covidem-19 jsou ale zřejmě i ve Španělsku vyšší, než uvádí ministerstvo zdravotnictví. Španělský statistický úřad tento týden uvedl, že od vyhlášení nouzového stavu kvůli covidu-19 v polovině března do poloviny května zemřelo v zemi z různých příčin o téměř 47.000 více lidí ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Takže i počty s covidem-19 budou podle místních médii zřejmě vyšší, než se uvádí.

Problém ve španělských koronavirových statistikách způsobily už dříve některé autonomní regiony, které dodávaly různá data. Některé například ještě začátkem dubna nezapočítávaly do souhrnných údajů zemřelé s covidem-19 v domovech pro seniory. Problém způsobila v dubnu také změna metodiky Katalánska, které začalo započítávat údaje od pohřebních ústavů o lidech, kteří na covid-19 zemřeli doma.