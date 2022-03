Orbán žádá o uvolnění peněz z fondu obnovy EU kvůli ukrajinské krizi

Maďarsko hodlá prostředky použít na nové výzvy, které s sebou přináší ukrajinská krize. Ve videoprohlášení se Orbán postavil proti návrhu, aby NATO zavedlo nad Ukrajinou bezletovou zónu, i proti myšlence zavedení embarga na ruské energie.

Evropská komise zatím Maďarsku neuvolnila žádné peníze z mimořádného fondu obnovy kvůli obavám o nedostatečné potírání korupce. Na tom, že vyplácení prostředků z unijních fondů bude možné omezit v případě nedodržování principů právního státu, se členské země evropského bloku i přes odpor Polska a Maďarska shodly předloni s Evropským parlamentem.

V kopii dopisu adresovaného von der Leyenové, kterou obdržela agentura Reuters, Orbán uvedl, že Maďarsko hodlá půjčku z plánu obnovy použít na obranu, kontrolu hranic a řešení humanitárních výzev v době krize.

Orbán se kromě toho v pondělí po schůzce s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem postavil ve videoprohlášení zveřejněném na facebooku proti myšlence, že by NATO mohlo zavést bezletovou zónu nad Ukrajinou, o což opakovaně požádal Kyjev. "Na stole v NATO jsou nebezpečné návrhy. Některé členské státy se vrátily k myšlence zavedení bezletové zóny," citovala Orbána maďarská agentura MTI. "Ale NATO je obranná aliance... nemá se zapojovat do vojenských akcí mimo své území," zdůraznil Orbán.

Maďarský premiér také odmítl, že by měly být sankce Evropské unie rozšířeny na dovoz energií z Ruska. Embargo na ruský plyn a ropu by podle něj představovalo pro Maďarsko i některé další členské země EU téměř "neúnosnou zátěž". "Takové sankce by nám ublížily více než Rusku," prohlásil Orbán.