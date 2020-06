Reakce na covid-19: Evropská komise chce desetinásobně navýšit zdravotní a krizový fond

EU by díky tomu měla být lépe připravena na krize podobné té nynější, řekl dnes eurokomisař pro krizové řízení Janez Lenarčič.

Návrh rozpočtu i fondu musí nejprve schválit členské státy, z nichž některé mají výhrady k tomu, že si komise chce část potřebných financí vypůjčit.

Brusel plánem reaguje především na nedostatek zdravotnického vybavení či léků, s nimiž se některé členské země potýkaly v prvních týdnech šíření koronaviru po Evropě. Řada států tehdy kvůli obavám o vlastní zásoby zakázala vývoz roušek či respirátorů a nejzasaženější země v čele s Itálií si stěžovaly na nedostatek vzájemné solidarity. EU byla tehdy kritizována, že nefungoval její systém krizové pomoci.

Citizens expect the EU to act during a crisis. We all need to be better prepared and learn the lessons from the #coronavirus.



This is why the #NextGenerationEU reinforces the #rescEU project to leave no EU country behind during a crisis.



More: https://t.co/c7BQ4yviub pic.twitter.com/6ZKqFH96qO