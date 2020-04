Španělsko má přes 200 tisíc nakažených, Lucembursko nařídilo zakrývání úst a nosu

Celkový počet nakažených podle listu El País nicméně překročil 200.000 a Španělsko je tak, pokud jde o množství registrovaných infikovaných, druhou nejvíce postiženou zemí po Spojených státech.

Počet nakažených vzrostl ze 195.944 na 200.210, uvedlo španělské ministerstvo. Celkový počet obětí se zvýšil z 20.453 na 20.852. Více než 80.000 pacientů se vyléčilo.

Vláda v Madridu zavedla tvrdá omezující nařízení, která bránila lidem vycházet z domovů, s výjimkou nezbytných případů. Od 27. dubna by zákaz měl být uvolněn pro děti. Nouzový stav byl vyhlášen původně do 26. dubna, premiér Pedro Sánchez ale nejspíš v úterý požádá parlament o jeho prodloužení do 11. května.

Španělská ekonomika by letos mohla vykázat pokles o 6,8 až 12 procent, odhaduje tamní centrální banka. Rozhodující podle ní bude, zda opatření na omezení šíření koronaviru zavedená v polovině března budou platit osm, nebo až 12 týdnů. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Narušení španělské ekonomiky, která loni vzrostla o dvě procenta, označila centrální banka za velmi závažné. Uvedla ale, že kolem hospodářských dopadů koronavirových omezení panuje stále velká nejistota. Přesto předpokládá, že ve druhé polovině roku přijde zlepšení, které povede k citelnému oživení v roce 2021. Na příští rok banka odhaduje růst ekonomiky o 5,5 až 8,5 procenta.

Mezinárodní měnový fond (MMF) tento měsíc odhadl, že španělská ekonomika letos klesne o osm procent. Na příští rok počítá s růstem, který by podle jeho odhadu mohl dosáhnout 4,3 procenta.

V Lucembursku dnes vstoupilo v platnost nařízení, podle kterého si lidé musí kvůli šíření koronaviru zakrývat na veřejnosti ústa a nos. V praxi budou muset lidé roušky, šátky či šály přes obličej nosit hlavně v obchodech a ve veřejné dopravě, informovala agentura DPA. O podobném opatření uvažuje už i Francie.

Na zavedení povinnosti zakrývat si ústa a nos na veřejnosti se lucemburská vláda dohodla již minulou středu. Premiér Xavier Bettel oznámil, že občané i všichni, kdo v Lucembursku pracují, dostanou k dispozici z vládních zásob až pět roušek.

V Lucembursku, které má 600.000 obyvatel, se podle posledních údajů potvrdilo 3550 případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Nemoci covid-19, kterou virus způsobuje, podlehlo dosud 73 osob. V lucemburských nemocnicích je 181 lidí nakažených koronavirem, z toho 31 na jednotkách intenzivní péče.

Povinnost nosit roušky, šály či šátky platí v Česku od 19. března. Podobné opatření zavedli také na Slovensku, v Polsku, v Turecku či v Izraeli. V určitých případech je zakrytí nosu a úst povinné i ve Slovinsku či v Rakousku. Německo minulý týden občanům "naléhavě" doporučilo nošení roušek, některé spolkové země se ale rozhodly jít cestou nařízení. Dnes povinné nošení roušek v hromadné dopravě zavedlo Sasko, příští týden se přidá Bavorsko.

K zemím s povinností nosit roušky na veřejnosti by se brzy mohla připojit také Francie. Premiér Édouard Philippe v neděli uvedl, že je "pravděpodobné", že si budou muset Francouzi na veřejnosti zakrývat nos a ústa od 11. května. Právě od tohoto data by se měla ve Francii začít uvolňovat opatření přijatá v boji s šířením koronaviru.