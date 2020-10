V Itálii přibylo 15 tisíc nakažených, výrazně vzrostl i počet mrtvých

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Počet nových nakažených koronavirem v Itálii dnes překročil hranici 15.000 osob. To je nejvíce od doby, kdy země začala po první vlně epidemie uvolňovat omezení, uvádí agentura Reuters. Ve srovnání s úterým se počet nových nakažených zvýšil téměř o polovinu. Výrazný růst zaznamenal i počet mrtvých za posledních 24 let, a to z úterních 89 na dnešních 127 úmrtí.