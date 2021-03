V Německu přibylo dalších 15.813 nakažených

Dosud testy v 83milionovém Německu potvrdily 2,690.523 případů infekce a 75.212 lidí s virem SARS-CoV-2 v těle zemřelo.

V Německu se v poslední době epidemická situace zhoršuje, což potvrzuje i počet nově hlášených případů nákazy na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní. Tato takzvaná sedmidenní incidence je dnes podle RKI na hodnotě 108,1, což je o něco více než předchozí den (107,3).

Dosud nejvyšší počet nově hlášených úmrtí je ze 14. ledna, kdy zemřelo 1244 pacientů. Pokud jde o počty nově nakažených, byl rekordní 18. prosinec s přírůstkem 33.777 infekcí. Tehdy ale číslo zahrnovalo i 3500 infekcí zaregistrovaných se zpožděním.

Německá kancléřka Angela Merkelová v noci na úterý oznámila, že Německo prodlužuje uzávěru do 18. dubna a vyzývá své obyvatele, aby o nadcházejících velikonočních svátcích zůstali doma, necestovali po vlasti ani do zahraničí a co nejvíce omezili kontakty.