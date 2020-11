Ve Vídni zřejmě útočil stoupenec Islámského státu, zabil čtyři lidi

Policie ale dále pracuje s verzí, že pachatelů mohlo být více. Útočníci mohli být maximálně čtyři, řekl dnes mluvčí ministerstva vnitra na dotaz APA. Už v noci policie prohledala dům zastřeleného atentátníka. Podle APA provedla prohlídky i v domech z okolí útočníka a zadržela několik lidí.

Uzavřena je stále oblast v centru Vídně, kde se útok v pondělí kolem osmé večer stal. Nefunguje tam ani veřejná doprava, autobusy jsou odkloněny, tramvaje nezastavují na zastávkách blízko zóny. Policie vyzvala obyvatele, aby raději nevycházeli z domů a vyhnuli se centru.

Oběťmi útočníka se stali dva muži a dvě ženy. Ve vídeňských nemocnicích je podle APA 17 zraněných, z toho šest má vážná zranění. Kritický, ale stabilizovaný je také stav jednoho policisty.

