Velkým tématem jednání EU v Berlíně jsou sankce proti Bělorusku

Při příchodu na jednání to prohlásil eurokomisař pro sousedskou politiku a rozšíření Olivér Várhelyi. Šéf slovenské diplomacie Ivan Korčok dění v Bělorusku označil za slovenskou prioritu.

"Chceme uvalit sankce na ty, kteří se podíleli na padělání voleb, kteří použili násilí proti lidem, kteří je posílají do vězení a kteří pronásledují demonstranty," řekl Várhelyi.

Eurokomisař uvedl, že Evropská komise se chystá podpořit Bělorusy 53 miliony eur (asi 1,4 miliardy Kč). Tato suma pomůže občanské společnosti, obětem pronásledování a také boji proti šíření nákazy koronavirem.

"Problémem číslo jedna je Bělorusko," řekl slovenský ministr zahraničí. "Těším se na to, že budeme hovořit o cílených opatřeních," uvedl s tím, že tyto kroky nebudou namířeny proti běloruskému lidu. "Je důležité reagovat na ty osoby, které nesou odpovědnost, a je potřeba pomoc lidem, kteří ctí svobodu," řekl.

"Nebudeme jim říkat, koho si mají do vedení země vybrat, nemůžeme se ale držet stranou od toho, co vidíme, kdy jsou lidé biti a zbavováni základů demokracie," uvedl Korčok. K otázce sankcí uvedl, že není účelem uvalit jich co nejvíce, ale postihnout jimi přímo ty odpovědné.

Běloruská opozice považuje znovuzvolení Lukašenka za podvodné a žádá nové volby. Násilí režimu proti občanům odsoudila i německá kancléřka Angela Merkelová, která Minsk vyzvala, aby zajistil možnost svobodného vyjadřování, a to i formou demonstrací.