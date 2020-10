Von der Leyenová je v izolaci, setkala se s člověkem nakaženým koronavirem

S pozitivně testovaným se podle médií setkala před týdnem v Portugalsku, kde jednala o prioritách předsednictví Evropské unie, jehož se jihoevropská země ujme v lednu.

"Byla jsem informována, že minulé úterý jsem se zúčastnila schůzky, na které byl i člověk, jenž byl včera (v neděli) pozitivně testován na covid-19," napsala dnes von der Leyenová na twitteru.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today